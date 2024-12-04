İçişleri Bakanı Yerlikaya: Başımızın en büyük belası göçmen kaçakçılığı organizatörleri

Haberin Devamı

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda medya temsilcileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ile ilgili mücadele, Türkiye’de suç oranları, organize suç örgütleriyle mücadele gibi başlıklarda da önemli mesajlar verdi.

İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye’de 2 milyon 938 bin düzenli göçmen var. Bunlardan 1 milyon 247 bini Halepli. 189 bini İdlib, 107 bini ise Deyrizor’dan geldi. 2016 yılından bu yana 737 bin göçmen geri döndü. 2024 yılında geri dönenlerin aylık ortalaması 11 bin. Biz 'Suriye Suriyelilerindir' diyoruz. Güvenli ortam olursa herkes toprağına dönmek istiyor. Halepliler de Halep’e dönmek istiyor. Şu anda ‘hemen gitmek istiyorum’ diyenlere biz bekleyin diyoruz. Güvenli diye kayıt gelirse duyurulacak. O zaman bu aylık 11 bin rakamı çok yukarı çıkar. Beklentiye ilişkin bir rakam veremem ama bu çok büyük bir oranda yukarı çıkar.

Haberin Devamı

"SİGORTASIZ YABANCI ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ KAMPANYA GELİYOR"

2 milyon 938 bin Suriyeli içinde 15-64 yaş arasında olanların sayısı 1 milyon 654 bin civarında. Bir yerde çalışıyorsa sigortalı çalışacak. Burada kural eşitlik. Gelecek hafta yabancı iş insanlarıyla Gaziantep’te toplantı yapacağız. Ocak ayında bununla ilgili bir kampanya başlatacağız.

"KONUM ATACAKLAR, ADRES GÜNCELLEYECEKLER"

Adres tahkikatı yaptık. 731 bin göçmenin adresinin güncel olmadığını gördük. 150 bin 327’sini bulamadık. Bu aileler yok, kanaatimiz Avrupa’ya göç ettikleri yönünde. Adres güncelleme işi artık öyle bir noktaya geldi ki bize devamlı konumlu mesaj gönderecekler. Konum bildirilmezse Jandarma oraya gidecek. Makul bir sebebi yoksa kurallar çok ağır. 2 defa konum atmayınca alıp kampa götürüyoruz.

"CESARETİNİZ VARSA DEVAM EDİN"

Başımızın en büyük belası göçmen kaçakçılığı organizatörleri, öyle bir ağ kurmuşlar ki. Biz onlara ‘Cesaretiniz varsa devam edin’ diyoruz. Ama Trakya yüzde 99.9 oranında kapandı, kesinlikle kimse gidemez. Türkiye artık göçe hedef ve transit ülke olma rotasından çıktı.”

Haberin Devamı

“GÖREVİMİZ ÖNLEYİCİLİK”

“Bizim görevimiz önleyicilik. Olay sayılarının düşmesi lazım. 31 Ekim itibarıyla her 100 suçun 98’ini aydınlatmışız. Dolandırıcılıkla ilgili çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Bu dolandırıcılıkla ilgili medya ve yasalarla ilgili çok daha farklı bir aksiyon alacağız.

Yaka kamerası denen bir devrim yaptık. 23 bin yaka kamerası var. ASELSAN ile çalışıyoruz, bu sayı artacak. Gelecek yıl güncelleme de gelecek.

Cinsel suç, çocuk istismarı, uyuşturucu suçu işleyenlerin tedaviye, tövbeye ihtiyacı var. Biz bu suçları işleyenleri cezaevinden çıkacağı tarihi öğrenip, takip ediyoruz. Ordu’da uyuşturucu suçundan cezaevinden çıkan birini sivil jandarma takip etti. Bu kişi yemeğini yedi, gezdi, sonra bir araba kiraladı. 26 saat sonra Jandarma tekrar arabasının bagajında uyuşturucuyla yakaladı ve cezaevine girdi. Biz cezaevinden çıkan, uyuşturucu, cinsel taciz suçundan dışarı çıkanlara diyoruz ki, ‘Siz suç işlemeye niyet ettiğiniz an biz sizi alacağız.’ Evden hırsızlık sayısı Türkiye’de günde 83.7’ye düştü. İstanbul’da bu rakam 14. Bu işi Polis, Jandarma başardı.

Haberin Devamı

KAYYUM KARARLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Terör ile demokrasi yan yana duramaz. Kimsenin suçu işleme özgürlüğü yok. Eğer halkın oyuyla sandıktan belediye başkanı olarak gelen birisi hele terör suçu işlediyse farklı bir mekanizma devreye giriyor. Her iki ayda bir güncelliyoruz, kontrol ediyoruz sistemden. Hakkari’de esnaf, ‘Bu kişi yargılanıyor, bunu aday göstermeyin’ dediği halde aday gösterildi. DEM siyasetine tavsiyem terör baronlarının kayyumundan kendilerini kurtarmaları.

MECLİS’TEKİ ARBEDE

Plan bütçede beklerken orada bir barikat kurulduğu haberi geldi. Gelin dedik, davet ettik, gelmediler, içeri girmeyi de kabul etmediler. Orada bir bakana daha önce rastlanmamış bir engelleme gördüm. Engellemek, yol kesmek ne anlama gelir. Orada durmamam gerektiğini düşündüm. 10 saniye içinde içeri girmiş oldum. Bunu planlamışlar, keşke böyle bir şey yapmasalardı."