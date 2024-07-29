×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Trafik#Tartışma
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 23:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir. Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar’da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K., şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlardan işlem yapıldığı belirlenmiştir. Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100. Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu bozanları, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Trafik#Tartışma

BAKMADAN GEÇME!