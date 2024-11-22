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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ruhsatsız silah taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Ankara
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ruhsatsız silah taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 09:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi.

"Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte;

a) Kanun Hükmüne Aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler iki yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

b) Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silaha ait parçaları (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları) satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak.

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1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarmamızca yapılan “Mercek” operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silah yakaladık.

--Bu kabine döneminde yakaladığımız ruhsatsız silah sayısı ise 150 bin 765

Ruhsatsız silah alanları, bulunduranları ve taşıyanları bir bir yakalıyor, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Ankara

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