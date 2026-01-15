×
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan jandarmaya hakaret eden CHP'li vekile tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası öncesinde jandarmalara hakaret eden CHP Milletvekili Suat Özçağdaş'a tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada "Jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görüldü. Duruşma öncesi güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginlik sırasında Jandarma ekipleri ile tartışan ve onlara hakaret eden CHP'li Suat Özçağdaş'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sert tepki gösterdi.

"JANDARMAMIZI SAHİPSİZ Mİ SANDINIZ"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs… Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

"Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz?

O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız?

Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz.

Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır."

