İçişleri Bakanı Yerlikaya IDEF Fuarı'nı ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Beylikdüzü TÜYAP'ta 16. Düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, fuarda İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Genel Müdürlüğü stantlarını gezdi. Jandarma standında incelemelerde bulunan Yerlikaya'ya Jandarma bünyesindeki eğitimli köpek tarafında gösteri yapıldı.

"SAVUNMA SANAYİMİZDE YERLİ VE MİLLİLİK ORANI 83"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Arkadaşlar IDEF 23 fuarının son günü. Sayın Cumhurbaşkanımız az önce kapanış konuşmasını yaptılar. Türkiye savunma sanayinde geldiği nokta çok büyük bir gurur vesilesi. 21 yıl önce savunma sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 20'idi. Bunun geldiği rakam yüzde 83'lere geldi. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz İçişleri ailesi olarak İçişleri Bakanlığı olarak düzenli olarak bu fuara katılıyoruz. Hem ihtiyaçlarımızla ilgili yeni gelişen teknolojinin geldiği noktaya şahit olmak hem de bizim hem kara vatanda 783 bin kilometre karede, 470 bin kilometrekarede sahil güvenliğimizle beraber mavi vatanda biz huzur ve güvenin tesisi için çalışıyoruz. Emniyetimiz hakeza şehirlerde. Dolayısıyla çok farklı iklim, çok farklı coğrafyada bizim ihtiyaçlarımızla ilgili kendi fikirlerimiz, üreticiler bu savunmayla ilgili olan tüm unsurların, tasarımcılarıyla beraber burada gerçekten büyük beyin fırtınaları oluyor. Ve bunun da nemalarını alıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın standında daha önce İstanbul Valisi olarak gezdim. Şimdi de geldiğimiz nokta iftihar vesilesi. Ben arkadaşlarımızdan gerek Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Emniyet Genel Müdürümüzden iftihar ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımızla iftihar ediyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak biz şehirlerimizde ve kırsalda ve mavi vatanda huzur ve güveni tesis için varız. En iyi teknolojiyi kullanan, en iyi donanıma sahip, en iyi envantere sahip bir bakanlığız. Dünyada bu noktaya en iyileriniz onu da söylemek istiyorum. Çünkü bu bakanlık olarak biz suçları önlemek için varız. Önlenmediği suç gerçekleştiyse bir an önce aydınlatıp adalete teslim etmek için dolayısıyla teknoloji baş döndürücü bir şekilde ilerliyor. Biz de bilin ki baş döndürücü bir şekilde teknolojiyi İçişleri Bakanlığı olarak takip ediyoruz. Bu stantlarda gördüğünüz zaman heyecan göreceksiniz. Başarı azmini göreceksiniz. Ve takım ruhunu göreceksiniz. Ben Kahraman jandarmama, polisime, sahil güvenliğime huzurlarınızda bu teknolojik donanıma adaptasyon yetenekleri ve kullanma heyecanlarından dolayı kendilerine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.