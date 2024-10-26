İçişleri Bakanı Yerlikaya: GÜRZ-22 operasyonlarında 55 terör örgütü mensubu yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-22” operasyonlarında 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri,

Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları,

Terör örgütüne finans sağladıkları ve

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

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Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.