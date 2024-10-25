İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gri kategorideki PKK'lı etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaptı.

"SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-21” operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

2014'TE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMIŞ

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mardin ili Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve Zırhlı Araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, 2018 yılında Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtında bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi.

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Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.