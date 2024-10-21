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İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ’yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#TERÖR
İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ’yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 13:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ’ye yönelik; 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ’yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Milletimizin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkımızın üzerine ateş açan, FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ’ye yönelik;

178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz” sözü bizim başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir.

Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ’yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Şehitlerimize Allahtan Rahmet, Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#TERÖR

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