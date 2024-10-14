×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Polis
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 15:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KUYU-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurtdışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Polis

BAKMADAN GEÇME!