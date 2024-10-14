İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurtdışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek.