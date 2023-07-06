İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildi.

Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda;

748 şahıs gözaltına alındı. 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.

Jandarmamızı ve Emniyetimizi tebrik ediyorum. terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.