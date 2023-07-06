×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Terör#Fetö
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu Haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 09:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadele vurgusu yaparken, Haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildiğini ve 130 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildi.

Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda;

748 şahıs gözaltına alındı. 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.

Jandarmamızı ve Emniyetimizi tebrik ediyorum. terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu Haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Terör#Fetö

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık