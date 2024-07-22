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İçişleri Bakanı Yerlikaya, dini değerlere saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi

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#Ali Yerlikaya#Hz. Muhammed#Gözaltı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, dini değerlere saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 21:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir röportajda, İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-21" başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın Z.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Z.K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

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#Ali Yerlikaya#Hz. Muhammed#Gözaltı

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