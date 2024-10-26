İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı... Dakika dakika kalleş saldırı

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SALDIRIDA yaralananları Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada anbean yaşananları anlattı:

- 15.26’DA TUSAŞ’A GELDİLER: “Saat 15.26’da gasp edilen taksi, TUSAŞ’ın nizamiyesine geliyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak iniyor. Masum insanlara ateş açıyorlar. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Kendisi yaralanmasına rağmen kahraman güvenlik görevlisi Atakan Şahin ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor.

- ÖNCE KADIN TERÖRİST KENDİNİ İMHA ETTİ: Yaralandığını gören kadın terörist kendini imha ediyor. İki zırhlı araç ile saldırıdan 14 dakika sonra Özel Harekât gidiyor. Süratle jandarma ve Polis Özel Harekât oraya hareket ediyor. En kısa sürede 730 jandarma ve emniyet birimi geliyor. Hava unsurları da bölgeye gidiyor. 15.30’da kadın terörist kendini imha ediyor. 15.52’de zırhlı araçla gelen ekip, erkek teröristin akademi binasında olduğunu bildiği için oraya yönleniyor.

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- 17 KAHRAMANIMIZ İÇERİ GİRDİ: 17 kahramanımız oraya giriyor, şoka giren terörist 2 el bombası atıyor. Binada yukarı doğru kaçmaya başlıyor. Orada çatışma çıkıyor.

- REHİN ALMA OLAYI YAŞANMADI: Hiçbir şekilde içeride rehine olayı yaşanmadı, net ve açık. Polis Özel Harekâtı’nın cesareti, rehin alma gibi durumu yaşatmadı. Panikleyen terörist tuvalete sıkışıp kalıyor.

- ERKEK TERÖRİST TUVALETTE KENDİNİ PATLATTI: 16.40’ta çıkış olmayacağını bildiği için kendini tuvalette patlatıyor. 5 arkadaşımız hafif yaralanıyor. Hiçbir Özel Harekât ve jandarmada yaralanma yok. Bütün bunlar olurken JÖH orada vatandaşlarımızın sahipsiz olmadığını gösteriyor. 730 arkadaşın tamamı 20 dakikada geliyor.

- JANDARMA VE POLİSİMİZİ TEBRİK EDERİM: Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzücü şekilde terörist sayısı farklı yansıtıldı. Kamuoyunu lütfen yanıltmayın. Jandarma ve polisimizi tebrik ediyorum. 15.52’den 16.40’a kadar kararlılıkla, en az zayiatla atlattık.”

YARALILARI ZİYARET ETTİ

Bakan Yerlikaya, saldırıda yaralanan ve Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan vatandaşları ziyaret etti.

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PKK ÜSTLENDİ

Terör örgütü PKK, TUSAŞ tesislerindeki menfur saldırıyı üstlendi. PKK içindeki ‘Asya Ali’ kod adlı Mine Sevjin Alçiçek ile ‘Rojger’ kod adlı Ali Örek tarafından düzenlenen eylemin, Kandil’den yönlendirildiği anlaşılmıştı.

KUŞ UÇURTULMUYOR

Saldırının ardından TUSAŞ’ın Kahramankazan yerleşkesine girişler oluşturulan noktalardan kontrollü sağlanırken, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndaki yeraltı çarşısında da koruma köpekleriyle sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.

PASTANE SAHİBİ: BİRBİRLERİYLE HİÇ KONUŞMADILAR

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Terör örgütü PKK üyesi Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek, saldırıdan önce Kahramankazan’daki bir pastanede kahvaltı yapıp vardiya değişim saatini beklemişti. O işletmenin sahibi Selim Bıyık, o sabahı şu sözlerle anlattı: “Sabah saatlerinde 09.30 ile 10.00 arası geldiler. 1.5 ila 2 saat oturdular ve kahvaltı yaptılar. Sohbet etmediler. Seslerini hiç duymadık biz. Durmadan WhatsApp’tan ve sosyal medyadan yazışıyorlardı. Şüpheli hareket sergilemediler, çok rahattılar. Çok normallerdi ama konuşma yoktu aralarında. Şüphe verecek hareketleri olmadı. Çantaları yanındaydı ikisinin de. Fotoğrafı görünce oturduğum yerden kalkamadım. Şoke oldum, çok şaşırdım ve hemen koşarak dükkâna geldim.”

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