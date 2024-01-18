Bakan Yerlikaya ve Meteoroloji'den peş peşe açıklamalar: 9 il için sarı ve turuncu uyarılar

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle; 1 ilimizde turuncu uyarı, 8 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilen ilimiz; Balıkesir. Sarı uyarı verilen illerimiz; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa” dedi.

Bakan Yerlikaya, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Aksaray ve Karaman haric),Batı Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Çorum, Tokat, Çanakkale, Balıkesir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye ile Antalya'nın doğusundaki yağışların yerel olarak kuvvetli, Balıkesir'in batı'sında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

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İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye ile Antalya'nın doğusundaki yağışların yerel olarak kuvvetli, Balıkesir'in batı'sında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.