İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Düzensiz göçle mücadelemiz devam ediyor. 1 Ocak-22 Haziran tarihleri arasında 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemi sürüyor. 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, bin 831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi” ifadelerine yer verdi.
𝐃𝐔̈𝐙𝐄𝐍𝐒İ𝐙 𝐆𝐎̈𝐂̧𝐋𝐄 𝐌𝐔̈𝐂𝐀𝐃𝐄𝐋𝐄𝐌İ𝐙 𝐀𝐑𝐀𝐋𝐈𝐊𝐒𝐈𝐙 𝐃𝐄𝐕𝐀𝐌 𝐄𝐃İ𝐘𝐎𝐑 🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 25, 2023
2023 yılında; (01 Ocak-22 Haziran 2023)
𝟒𝟔.𝟔𝟑𝟑 düzensiz göçmen sınır dışı edildi;
𝟏𝟕.𝟗𝟔𝟒 yabancının sınır dışı işlemi sürüyor.
16-22 Haziran tarihleri arasında;… pic.twitter.com/SRd56Mjb6J