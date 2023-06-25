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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Göçmen
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 13:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sene 22 Haziran tarihine kadar 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 17 bin 964 yabancının da sınır dışı işlemlerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Düzensiz göçle mücadelemiz devam ediyor. 1 Ocak-22 Haziran tarihleri arasında 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemi sürüyor. 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, bin 831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi” ifadelerine yer verdi.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Göçmen

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