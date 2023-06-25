İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Haberin Devamı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Düzensiz göçle mücadelemiz devam ediyor. 1 Ocak-22 Haziran tarihleri arasında 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemi sürüyor. 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, bin 831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi” ifadelerine yer verdi.