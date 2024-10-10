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İçişleri Bakanı Yerlikaya 13 gündür kayıp olan Rojin'in babası ve amcası ile telefonda görüştü

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#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#Rojin
İçişleri Bakanı Yerlikaya 13 gündür kayıp olan Rojinin babası ve amcası ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 21:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile telefonda görüştü.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kayıp Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile görüştüğünü duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında, "13 gündür kayıp olan ve Van’da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük. Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor. Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve Aziz Milletimize hayırlı haberler vermek" dedi.

Baba ve amcayla telefonda görüştüğü anların videosunu da paylaşan Yerlikaya, konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Nizamettin abi, bil ki; bakanlık, valilik olarak bizim taşradaki tüm birimlerimiz can siperhane çalışıyor. Ve inşallah en kısa zamanda bununla ilgili hayırlı bir haber vermek bizim gayemiz."

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#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#Rojin

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