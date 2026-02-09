×
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 09:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde son 10 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 826 bin adet hap ele geçirilip, 144 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya'nın sanal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledi. Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 826 bin adet hap ele geçirildi.

Konuya ilişkin 144 kişinin yakalandığını da açıklayan Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. (DHA)

