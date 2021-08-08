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Özden ATİK - Doğan GÜNDOĞDU/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu son yolculuğuna uğurlandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kanser nedeniyle hayatını kaybeden amcası Hüseyin Soylu son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hüseyin Soylu için bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hüseyin Soylu'nun oğulları Abdurrahman, Recep Soylu ve kızları Seda, Hanife Soylu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun amcası Hüseyin Soylu son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu pek çok kişi de çelenk gönderdi. Kılınan öğle namazının ardından cenaze Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun amcası Hüseyin Soylu son yolculuğuna uğurlandı

Soylunun acı günü
Soylu'nun acı günü

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