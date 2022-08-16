İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tendürek Dağı terörden arındırıldı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 500 destek AFAD gönüllüsünün sertifika törenine katıldı. Bakan Soylu, törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“TENDÜREK DAĞI ÇOK UZUN YILLAR SONRA İLK KEZ TERÖRDEN ARINDIRILDI”



Eren-32 Abluka operasyonuyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Öncelikle kahraman jandarmamıza, istihbaratı ile çalışan emniyetimize bütün oradaki kahramanlarımıza minnetlerimizi ifade ediyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Eren-32 Abluka operasyonunda bundan iki gün önce 3 terörist, 1’i ölü, 2 yeşil kategori sağ olarak ele geçirildi. Hakikaten bunu bildirirken de orantısız güç kullandığımızı söylemiştik. Ardından istihbarata devam ederek teröristlerin de yer göstermeleriyle iki terörist daha etkisiz hale geldi. Böylece Tendürek Dağı çok uzun yıllar sonra ilk kez terörden arındırıldı.



Elbette onu öyle tutmakta bir sorumluluktur, onu da öyle yapacağız. Onu tutmak için geçen yıldan hemen önce Tendürek Dağı’n en tepesine bir üst bölgesi kuruyoruz. Yolunu yapmıştık. Üst bölgesi kurulma çalışmaları tamamlandı. 1,5-2 ay içerisinde yazın kışın, milletimize şunu ifade etmek istiyorum. Sadece Tendürek Dağı’nda teröristle mücadele değil, orası çok hakim bölgedir. Gerek göçmen kaçakçılığı olsun, gerek sınırdaki kaçakçılıklar olsun, gerekse uyuşturucu kaçakçılığı olsun. Bütün bunları engelleyecek çok güçlü bir üst bölgesini de orada tuttuk. Üst bölgesinin yapımını 1,5-2 ay içinde bitiyor” dedi.

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“Cumhuriyetin 100. Yılında içerde bir tek teröristin kalmadığı haberini milletimize vereceğiz” Amanosların tamamen teröristlerden temizlendiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, “Amanoslar tamamen temizlenmişti. Amanoslar dediğim Hatay’dan Adıyaman’a kadar olan bir hattan bahsediyorum.



Yakın zamanda İnşallah Türkiye’mizin önemli bir bölgesini daha temizlenme haberini İnşallah milletimize vermek nasip olur. Hem içerde hem dışarda Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Milletimiz bize itimat etsin, inşallah cumhuriyetin 100. Yılında içerde bir tek teröristin kalmadığı haberini milletimize vereceğiz” diye konuştu.

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İÇİŞLERİ: TENDÜREK DAĞI TERÖRİSTLERDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasındaki Tendürek Dağı'nda 1'i 'terörden arananlar listesi'nin turuncu, diğeri gri kategorisinde yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece dağın tamamen teröristlerden temizlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız Operasyonu' kapsamında, bugün Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Böylelikle 16 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Tendürek Dağı bölücü terör örgütü mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Evindar' kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğu tespit edildi.



Teröristin; 15 Eylül 2016 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesine saldırı olayına katıldığı, 10 Mayıs 2017 tarihinde Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu Yılanlı Tepe Üs bölgesine yakın bir mesafeye yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 personelin şehit edilmesi ve 2 personelin yaralanması eylemine katıldığı, 2016 yılından itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı belirlendi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise 'Eylem' kod adlı Devlet Taşir olduğu ve terörden arananlarda gri kategoride yer aldığı tespit edildi" denildi.