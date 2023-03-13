İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Depremde 48 bin 448 kişi hayatını kaybetti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satır başları:

Planlanan konteyner sayımız 115.585. Yani 115.585 aile konteynerlerde barındırılabilecek.

Şu ana kadar kurulumu biten konteyner alan sayısı 239'da 23. Kurulumu biten konteyner sayısı ise 21 bin. Konteynerde barınmaya başlayan kişi sayısı ise 85 bin

433 BİN 536 ÇADIR KURULDU

Kurulumu yapılan çadır sayısı 433.536. Bölgedeki toplam mobil tuvalet sayısı 13.808. Şu ana kadar yıkık bina sayımız 36.257 idi.

56 bin hem yıkılmış hem acil yıkılacak olan binanın 10 bini yüzde 20 civarı enkazı kalkmış durumda

VEFAT SAYISI 48.448'E YÜKSELDİ

Depremde nedeniyle 48 bin 448 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ı yabancı uyruklu.

Sosyal medya üzerinden yalan haber tekrarlanmakta. Milletimiz devletimiz gayret içinde. Birçok yalanla insanımızın moralini bozmak doğru bir yaklaşım değil.

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AFAD VİNÇ İÇİN PARA ALDI İDDİASI

AFAD, vatandaştan vinç parası aldı iddiasında bulunuldu. Vatandaşımıza sen evini yık diyen bir talimatımız yok. Böyle bir şey olmuşsa burada istismar vardır. Görevimiz bunun üzerine gitmektir.

SEÇİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Seçimle ilgili 14 Mayıs'ta devlet olarak güvenliği sağlamak. Vatandaşımızın oy kullanmasındaki yükümlülükleri yerine getirmektir.

Yüzlerce görevimiz var ve bu görevlerin hepsini takip edip gerçekleştireceğiz.