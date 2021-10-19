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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Muhtarlar Günü mesajı

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#Muhtarlar Günü#Muhtar
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Muhtarlar Günü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesinden, kurumsal aidiyetin oluşturulmasına, dijital altyapılarının kurulmasından, kamu yönetim birimlerinin muhtarlarla iletişiminin artırılmasına kadar pek çok konuda çalıştıklarını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamu yönetiminde kurulan ilk sandık ve millet oyuyla yapılan ilk seçimin öznesi olan muhtarların, yaklaşık iki yüz yıldır, demokrasinin, millet iradesinin en kesintisiz, en yalın şekilde vücut bulduğu kişiler olduğunu belirtti.

Muhtarların, seçildiği andan itibaren hiçbir ayrım gözetmeden, mahalledeki herkesin yanı başında olduğunu, her sorunla doğrudan ilgilendiğini, çözüm aradığını anlatan Soylu, muhtarların, idari yapıdaki tüm değişimlere rağmen bir "demokrasi sabiti" olarak yerini ve önemini muhafaza ettiğini vurguladı.

Bakan Soylu, "Muhtarı işin merkezine almak, demokrasiyi tahkim etmek demektir. Milletin sesini daha çok duyabilmek, milletle daha çok temas edebilmek, milletin rehberliğinden istifade edebilmek demektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan takip ettiği ve yönlendirdiği bir anlayışla, muhtarların etkinliğini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

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"Özlük haklarının iyileştirilmesinden, kurumsal aidiyetin oluşturulmasına, dijital altyapılarının kurulmasından, kamu yönetim birimlerimizin muhtarlarımızla iletişimi artırmasına kadar pek çok konuda girişimlerimiz oldu. Halihazırda, muhtarlıklarımızın kapasitesini arttırmak ve muhtarlarımızın yükünü hafifletmek adına yeni projelerin ve geleceğe dönük yeni adımların çalışması içindeyiz. Elbette bütün bunlar yeni bir anlayışın, milleti merkeze alan, millet iradesinden güç almaya önem veren ve bu bağlamda muhtarı, şehir hayatının da önemli bir öznesi olarak gören anlayışın yansımalarıdır.

Bu vesileyle, gelecekte daha verimli çalışmalar ortaya koyacağımıza inandığım saygıdeğer muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, bugüne kadar aziz milletimize hizmet etmiş, emek vermiş, afetlerden 15 Temmuz'a kadar her türlü fedakarlığı ortaya koymuş, yeri geldiğinde görevi başında şehit olarak emanete sadakatini en yüce makamda tescil etmiş muhtarlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

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#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#Muhtarlar Günü#Muhtar

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