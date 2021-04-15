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HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kısıtlama çağrısı: En geç 19:00'da evimizde olalım
GeriGündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kısıtlama çağrısı: En geç 19:00'da evimizde olalım
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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kısıtlama çağrısı: En geç 19:00'da evimizde olalım

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kısıtlama çağrısı: En geç 19:00'da evimizde olalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına dikkat çekti ve "Akşam saat tam 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım" mesajını paylaştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Kovid-19'a karşı alınan yeni önlemler ve denetim süreçlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisinde bulunulduğunu aktardı.

Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için saat 18.00'de iş yerlerinin kapatılması ve en geç 19.00'da evde olunmasının önemine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Tedarik, üretim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda kısıtlamada istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar zorunlu işlerin görülmesi içindir. Muafiyetlerin suistimali, mücadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır. Tüm güvenlik birimlerimiz ve denetim ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Denetimlerde rehberlik ve uyarı önceliğimizdir ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır. Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek ramazanda salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız."

 

81 İLE DENETİM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” uygulanacağını duyurdu. Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollarda araçlar durdurularak izin belgesi, muafiyet nedeni, zaman ve güzergah kontrol edilecek.

İçişleri Bakanlığından 81 ile denetim açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile denetim açıklaması
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Bakanlık duyurdu Şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlaması ve kısmi kapanmada diğer sıkça sorulan sorular
Bakanlık duyurdu! Şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlaması ve kısmi kapanmada diğer sıkça sorulan sorular

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