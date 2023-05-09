Bakan Soylu'dan 'sahada son durum ne' sorusuna cevap: Müthiş bir dip dalga yakaladık

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AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Yılda ortalama 260 bin operasyon yapıyoruz. Birçok yöntem kullanıyoruz. İçeride elemanlarımız var. Gizli soruşturmacılarla operasyon yapıyoruz. MASAK ile yaptığımız operasyonda özellikle bin küsür kişiyi aşan uyuşturucu operasyonunu Ankara'da gerçekleştirdik. Birçok yöntemi sahada kullanıyoruz.

Yüzde 9,5 uyuşturucu kullanımında azalma var. Bu saha baskısının sonuç verdiğini gösteriyor. Operasyonlarımızda uyuşturucunun rotası değişti. Üç yıl üst üste yirmi ikişer ton uyuşturucu yakaladık. Tarihimizin en önemli narkotik mücadelesini sürdürüyoruz.

Türkiye'de uyuşturucuda milyonda 4,1 kişi ölüyor. 2 milyon anneye ulaştık. Her uyuşturucudan yakalanana anket yaptırıyoruz. Annesinin üzerinden çocuğu kontrol etmeye yönelik bir eğitim bir programı yaptık.

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Ben 7 yıldır bununla uğraşıyorum. Biz uyuşturucuda kökünü kurutmaya karar verdik. Yüzde 76'sı doğuda yakalanıyor. Ancak geri kalanı batıda yakalanıyor. Bizim raporlarımızın hepsinde bunlar yazar. 124 bin 500 metruk bina tespit ettik. Büyük bir kısmını yıktık. Attığımız her adımın karşılığını alıyoruz. Bugünkü operasyonumuz 8-10 aylık bir operasyondu.

KILIÇDAROĞLU'NUN METAMFETAMİN AÇIKLAMASINA CEVAP

Geçen yıl metamfetamin 16 ton yakalandı. Bu yılda 14 ton yakalanacakmış gibi görünüyor. Tarihimizin en büyük narkotik mücadelesini yürütüyoruz. Sonuçlardan da belli. Uyuşturucuda kökünü kurutmakta kararlıyız. Uyuşturucu raporları yayınlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu sanki kendisi bu tabloları çıkarmış gibi söylüyor. Daha önce biz 'metamfetamin' salgını var dedik.

Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı tamamen algı yönetimi. Devletin yaptığı çalışmayı kendisi yapıyormuş gibi davranıyor. İşine geldiği zaman metamfetaminin yaygınlığından işine geldiği zaman metamfetamin yakalamanın yüksek olmasından bahsediyor. Bir yerde başka öteki yerde başka bir şey söylüyor. Gece gündüz uyumuyoruz.

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BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ

Bugün İstanbul'un çeşitli yerlerinde bulundum. Masala dün Beşiktaş'ta miting yaptık. Müthiş bir dip dalga yakaladık. Bunu sahada çok net görüyorum. Sahayı anlarım. Vatandaşımızın büyük bir sahiplenmesi var. Bu sahiplenme bize 14 Mayıs'ta olumlu bir şekilde yansıyacak. Bu mitingin etkisini görebiliyoruz. Burada millet mitinge gelmedi, başka bir şeye geldi. Karabağ'da yaptığına katılıyorum dedi, Kapalı Maraş'ı Açık Maraş yapmana katılıyorum dedi, Ayasofya'yı açmana katılıyorum dedi, yaptığı altyapıların enerjide attığın adımları doğru buluyorum dedi. Miting alanlarına gelemeyenler var. Bu mitingin sayısı bahsedilen sayıdan daha fazla.

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O ülkelerin hepsi yalnız alır. ABD balkanlara ait, Ortadoğu'ya ait, Asya'ya, bize ait proje uyguluyor. Bu projelerin kendisine ait ajandası var. Bizimkisi proje değil, doğallık. Var olan bir hakkın ifasını gerçekleştiriyoruz. Karabağ meselesi bir hak, Kapalı Maraş bir hak. Türkiye'ye siyasi irade lazımdı. Şuan o siyasi irade var. ABD ve Avrupa Türkiye buralara burnunu sokmasın istiyor. Suriye'de Kuzey Irak'ta askeri geri çekeceğim diyor muhalefet. Askeri çekerseniz Gabar'da petrol arayamazsınız. Orada terör devleti oluşur.

"GÜVENİLEMEYECEK BİR TARZI ORTAYA KOYUYOR"

ABD'nin planı aynı giderek artıyor. Batı basınının devreye girmesinin sebebi ABD'nin planını uygulamak. Kendi ortaya koydukları mutabakat metnini bir büyükelçiye düzelttirmeye çalıştılar.

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Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık bir kumpastı ve bunun gibi bir kumpas beklediğini söyledi. Ondan önce ne yaptı? Ses kayıtlarını dinletti. Kılıçdaroğlu'nun sözünü akil bir söz olarak değerlendirmek doğru olmaz. Güvenilemeyecek bir tarzı ortaya koyuyor. Tamamı yalan üzerine kurulan bir sistemi yönetmeye çalışıyorlar.

'Ben Aleviyim' diyor. Hak Muhammed yolunda giden LGBT'nin yanında olur mu? Yalan üzerine kurulan sistemi yürütmeye çalışıyor.

BATI'NIN SEÇİME OLAN İLGİSİ

Türkiye'de 1960'dan sonra sistemin içine Batı girdi. Tayyip Erdoğan Batı'nın bu sızmalarının tamamını tasfiye etti. Batı artık kendi gövdesini ortaya koymaya başladı. 2023 seçimini kazandığımız andan itibaren yüz yıllık bir istikrar başlıyor. Bunu görüyorlar. ABD Büyükelçisinin kontrol etmek istemediği seçim yoktur.

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Daha önce bu manşetler Menderes için de atıldı, Atatürk için de atıldı. Atı alanın Üsküdar'ı geçeceğini gördüler. Türkiye'nin bugün jeopolitik tercihleri bizim çıkarlarımızla uyuşmuyor diyorlar. 300 milyar doları kimden bulacaksın? Londra tefecilerinden bulacaksın. Türkiye Amerika mandasını kabul etmedi. 104 yıldır bunun intikamı alınmaya çalışılıyor. Herkes her şeyin farkında.