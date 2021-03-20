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Haber Giriş: 20.03.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bir açıklama yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mesajında "Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, vatandaşımızın karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı eksiltmez veya arttırmaz" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun mesajı:

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