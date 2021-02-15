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Haber Giriş: 15.02.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan flaş açıklama

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan flaş açıklama
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘’Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına... Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler... Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir.’’ dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına... Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler... Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir.’’ ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan flaş açıklama

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