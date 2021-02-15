İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına... Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler... Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir.’’ ifadelerini kullandı.

Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına...



Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler...



Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler

şerefimizdir. pic.twitter.com/8B4yqio4aJ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 15, 2021