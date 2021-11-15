İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Birçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkatBirçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkat!#Alışveriş Festivali
Gezegenin balinalara çok ihtiyacı var Peki biz ne yaptıkGezegenin balinalara çok ihtiyacı var! Peki biz ne yaptık?#İklim Krizi
Elmalı davasında flaş gelişme Türkiye bu olayı konuşmuştuElmalı davasında flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu#Elmalı Davası
Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğanın konutunu görüntülemişlerdi Soruşturmada yeni detaylar…Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntülemişlerdi! Soruşturmada yeni detaylar…#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rus haber ajansı duyurdu... Ermenistan karıştı Paşinyan bakanını kovduRus haber ajansı duyurdu... Ermenistan karıştı! Paşinyan bakanını kovdu#Ermenistan
Yeni aşı müjdesi Dünyada bir ilk: Bağışıklık sistemini eğitiyor...Yeni aşı müjdesi! Dünyada bir ilk: Bağışıklık sistemini eğitiyor...#Alzaymır
2 yılda 18 kişiyi öldürdü... Kurbanlarını böyle seçmiş2 yılda 18 kişiyi öldürdü... Kurbanlarını böyle seçmiş#ABD
Merkez yine Çin Yüksek riskli 18 yeni virüs Merkez yine Çin! Yüksek riskli 18 yeni virüs#Koronavirüs
Canice öldürülmüştü Yaşam koçu cinayetinde son kararCanice öldürülmüştü! Yaşam koçu cinayetinde son karar#Beki İkala Erikli
Macronu gizli mesajı:Fransız bayrağını sessizce değiştirdiMacron'u gizli mesajı:Fransız bayrağını sessizce değiştirdi! #FRANSA
BBVAdan Garanti Bankasıyla ilgili flaş adımBBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım#Son Dakika
Akkuyu’daki gerginlik iddiasına ilişkin açıklama geldiAkkuyu’daki 'gerginlik' iddiasına ilişkin açıklama geldi#Akkuyu Nükleer
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
Portekizde Ronaldoya gecenin şoku Dünya Kupası bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadıPortekiz'de Ronaldo'ya gecenin şoku! 'Dünya Kupası' bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadı#Ronaldo
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

#Emniyet Kemeri#Bakan Soylu#Uyarı
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemi döneminde emniyet kemeri takma oranının ciddi oranda düştüğünü belirterek "Şehir içinde yüzde 45'lere, şehirler arası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylemeliyim ki; pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü. Emniyet kemeri takma oranı yüzden 85'lerden; şehir içinde yüzde 45'lere, şehirler arası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için bir hareketine bakar hayat" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet Kemeri#Bakan Soylu#Uyarı

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz