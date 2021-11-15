İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylemeliyim ki; pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü. Emniyet kemeri takma oranı yüzden 85'lerden; şehir içinde yüzde 45'lere, şehirler arası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için bir hareketine bakar hayat" ifadelerini kullandı.
Üzülerek söylemeliyim ki;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 15, 2021
Pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü.
Emniyet Kemeri takma oranı
%85'lerden;
▪️Şehir içinde %45'lere,
▪️Şehirler arası seyahatlerde %63'lere düştü.
Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için ⬇️#BiHareketineBakarHayat pic.twitter.com/0bGPpgmen2