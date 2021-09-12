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HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması:
GeriGündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması:
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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması:

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Eylül gibi her darbenin Türkiye'yi "müstemleke memleketi" yapmak isteyenlerin kurgusu olduğunu belirterek "Bir daha asla başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

"12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur. Hedefleri bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Hedefleri milletin birliğidir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileriyle istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar."

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