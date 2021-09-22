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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#Bakan#Ukrayna Cumhuriyeti İçişleri Bakanı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Denys Monastyrsky ile telefon görüşmesi yaptı.

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ANKARA, (DHA)- Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, yaz aylarında ülkemizde yaşanan yangın felaketinde Ukrayna tarafından gösterilen destek ve dayanışmaya teşekkürlerini iletirken, iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliği ve eşgüdüm faaliyetlerinin iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu ifade etti. Görüşmede terörle mücadele, göç ve güvenlik gibi alanlarda yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler de değerlendirildi" denildi.

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#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#Bakan#Ukrayna Cumhuriyeti İçişleri Bakanı