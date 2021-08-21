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Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 20:59 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle telefonda görüşüp, taziyelerini iletti.

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel nedeniyle afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesi ile telefonda görüştü. Şehidin Ankara'nın Elmadağ ilesindeki baba evini ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın aracılığıla aileyle görüşen Soylu, taziyelerini iletti.

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