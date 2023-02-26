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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye’de

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#Süleyman Soylu#Deprem Bölgesi#Osmaniye
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye’de
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 19:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye’ye geldi. Bakan Soylu, Halk Eğitim Merkezi binasındaki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 il arasında yer alan Osmaniye’ye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Koordinatör Valiler, Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Belediye Başkanı Kadir Kara ve kurum temsilcilerinin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Kriz Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından Bakan Soylu, kentten ayrıldı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye’de

 

 

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#Süleyman Soylu#Deprem Bölgesi#Osmaniye

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