İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye’de

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 il arasında yer alan Osmaniye’ye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Koordinatör Valiler, Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Belediye Başkanı Kadir Kara ve kurum temsilcilerinin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Kriz Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından Bakan Soylu, kentten ayrıldı.