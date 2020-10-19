İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve 81 ilden gelen muhtar heyeti ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunduktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bakan Soylu, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:



"Aziz Atatürk; bu topraklar üzerinde 200 yıla yaklaşan mazisiyle demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık kurumunun bugünkü temsilcileri olarak Muhtarlar Günü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Zatınızla özdeşleşmiş bulunan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla hareket eden muhtarlarımız, değişim ve dönüşümün baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde, aslında 21'inci yüzyılın yükselen hizmet değeri olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün, 50 bin 285 kişilik dev bir hizmet ordusu haline dönüşen muhtarlarımızı hatırlamak ve bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmalara motivasyon sağlaması için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla '19 Ekim' tarihi 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiş, bunun yanı sıra bu teşkilatı geliştirmek için de pek çok adım atılmıştır. Muhtarlarımızı hiç şüphesiz ki en iyi tanıyanlar sizlersiniz. Onlar Kurtuluş Savaşı'nda sizinle birlikte aynı siperde, aynı cephede çarpışmış, şehit ve gazi olmuşlardır. Onların torunları da 15 Temmuz gecesi aynı kararlılığı ve iradeyi göstermişler, şehit ve gazi olarak vatan aşığı karakterlerini teyit etmişlerdir. Bu vesileyle, silah arkadaşlarınız ve demokrasimizin en kadim temsilcilerinden olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, Zat-ı Âlilerinizle birlikte, ebediyete intikal eden muhtarlarımızı, manevi huzurlarınızda rahmet ve şükranla anıyorum."



Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.