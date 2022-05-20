İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da deprem tatbikatını inceledi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuna İstanbul’da ’Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Tatbikat, merkez üssü Adalar olan 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla yapıldı. Tahliye, kurtarma ve yerleştirme kapasitesi, binlerce personelle test edildi. Tatbikatta devreye alınan ’AFAD Anlık Görüntü Aktarım Sistemi’ ile afet alanının tüm boyutlarını hemen görmek ve anlık müdahalede bulunabilmek üzere araç ve yaka kameraları, JİKU, İHA, dron, helikopter, Yıldız haberleşme görüntüleri ile kent güvenlik kamera görüntüleri kullanıldı.

Tatbikat kapsamında 5 bin çadır kapasiteli geçici barınma merkezlerin kurulumu için alanlar hazır hale getirildi. Bu alanlarda 2 bin çadırın kurulumu tamamlandı. Geçici barınma merkezlerinde yönetim birimleri, psikososyal destek, ibadethane, yemekhane ve çocuk dostu alanlar gibi sosyal yaşam üniteleri de yer aldı. 18 farklı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da takip etti. Önce Kağıthane’deki AFAD merkezine giden Soylu, burada tatbikat ile ilgili brifing aldı. Soylu daha sonra Sadabat Hasbahçe mesire alanında yıkılan binada afetzede kurtarma çalışmalarını izledi.

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'HER TECRÜBE BİZE YENİ DENETİM AKSİYONU GETİRİYOR'

Bakan Soylu tatbikat alanında yaptığı açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planının son halini değiştiriyoruz. Türkiye’de 81 ilde il afet risk azaltma planını tamamladık. 2025 yılında planlaması gereken bir şeydi. Kahramanmaraş’tan başladık. Türkiye Afet Risk Azaltma planı bir taraftan devam ediyor. Bizim 3 planımız var. Afet öncesinde yapacaklarımız, afet anında yapacaklarımız, sonrasında yapacaklarımız adı altında 3 planımız var. İlk 2’si bitti. 3.’sü de bu yıl bitmiş olacak" dedi.

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Bakan Soylu açıklamasına şöyle devam etti:

"Önümüzde neyi yapabileceğimizi görürsek, günü geldiğinde elimiz ayağımıza dolaşmamış, kimin neyi yapabileceğini görmüş olacağız. Bütün araçların kabiliyetinin ortaya konulması ayrı bir kabiliyettir. Bizim ortak bir şekilde bütün araçları yönetim kabiliyetimizin ortaya konulması Türkiye’de bambaşka bir kabiliyettir. Biz buna orman yangınlarında ihtiyaç duyduk. Elde ettiğimiz her tecrübe bize yeni denetim aksiyonu getiriyor. Biz Kastamonu Bozkurt selini yaklaşık 24 saat bir benzin istasyonundan yönettik. Bir sandalye bir masa. Ama daha sonra araçlarımızı getirdik. Yönetim merkezlerini kurduk devam ettik."

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'KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TOPLANMA ALANI 2,5 KATINA ÇIKTI'

Soylu konuşmasının devamında, "Bu tatbikat bizim ilkleri de yaşadığımız bir tatbikat. İlk kez böyle bir tatbikatla biz Türkiye’de karşı karşıyayız. Deprem olduktan sonra toplanma alanlarına götürüldü. Ardından geçici barınma alanlarına götürüldü. Bütün ekipleri ciddi çalışmalar ortaya koyuyor. Jandarma Genel Komutanlığı paydaşlarıyla tahliye konusunu yönetiyor. Deprem tatbikatında ilk başarılı olduğumuz süreçler söz konusu. Hava görüntüleme, insansız hava aracı, insanlı keşif uçağı, dronlar, helikopterler, kent yönetim sistemi, yaka kameraları, cep telefonu üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kullanılan görüntüleri tek kanaldan alma kabiliyetine sahibiz. Tatbikatı ikinci önemli meselelerden biri de aynı hat üzerinden bütün tatbikat alanının afet alanının görüntüsünün AFAD genel Merkezine güvenlik acil merkezine il AFAD Koordinasyon Merkezine, Jandarma Genel Komutanlığı’nın bu konuyu yöneten TIR’ını yine onların araçlarına oradan yönetilme kabiliyetine sahibiz" dedi.

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AYDES programıyla kimin toplanma alanına geldiğini kimin toplanma alanında tahliye edildiğini görebiliyoruz diyen Bakan Soylu "Türkiye’de afet araçlarını tamamını listeleyerek görebiliyoruz. Afet alanlarındaki ihtiyaca göre çağırabiliyoruz. Arama kurtarma yapıyoruz. Arama kurtarma çalışmaları ilk kez tamamen sivil toplum birliklerine emanet edilmiştir. Arama kurtarma kapasitemizi artıyor. Yeni aldığımız araçlarla birlikte çok rahat bir şekilde tahliye etme anlayışını gerçekleştirebiliyoruz. 23 çalışma grubumuz var. Biz sadece tahliye ve barınma çalışma grubuyla ilgili tatbikat ortaya koyuyoruz. Senaryolarımız özellikle yaralanan vatandaşlara ait, toplanma alanlarında ihtiyaçları gidermeye yönelik. Bu yıl Türkiye afet tatbikatı, geçen yıl afet eğitim yılı, bir önceki yıl afetlere hazırlık yılıydı. Yılsonuna kadar bu tatbikatlarımız aynı şekilde devam edecek" dedi.

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Soylu açıklamasına "Bizim AFAD programımız var. Akıllı telefonlara indirilen bilir bir programdır. Buna bastığınız anda 112’yi arar konumuzun bildirir. Yine toplanma alanlarına ilişkin iyi bir çalışma yapıldı. İstanbul’da kişi başına düşen toplanma alanlarına ilişkin metrekare var olandan neredeyse 2,5 katının üzerine getirildi. Çalışmalarımız devam ediyor. Her grubumuzun başkanı farklıdır. Afetin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Biz hazırlık için çok güçlü ve süratle çalışıyoruz. Sürekli sinerji oluşturmaya ve tedbir almaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye afet öncesi, afet anında, afet sonrasında tüm dünyaya liderlik rehberlik edecek bir konuma yükselmelidir diye bir talimatı var. Biz bunun için çabalıyoruz" diyerek devam etti.

GEÇİCİ BARINMA ALANINI GEZDİ

İşçileri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikatın ardından akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan ve yeni kurulan Bakırköy Geçici Barınma Alanı’nı ziyaret etti. Çadırları gezen Bakan Soylu yetkilerden çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

"EN UFAK PROBLEMLERİ ÇÖZMEK AFET YÖNETİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİNDEN BİRİDİR"

İncelemeler esnasında AFAD ekipleriyle konuşan Bakan Soylu, "Özellikle afet alanları stres alanları haline geldi. Afet alanlarında bu sefer vatandaşlar çok doğal olarak, en ufak bir şeyi kendine dert edinir ve anlaşmak istediklerinizle bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Onun için vatandaşların ufak problemlerini çözmek, afet yönetiminin en temel özelliklerinden bir tanesidir. Bu çadırlar hem kayıt çadırları olarak, hem de daha sonraki işleri takip çadırları olarak her biri büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Teşekkür ediyoruz onun için çok kıymetli buralar" dedi.