İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti ve MHP Beşiktaş İlçe binalarını ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Kendi kullandığı TOGG ile ilçe binasına gelen Soylu'yu partililer kapıda karşılayarak çiçek takdim etti.

Süleyman Soylu yaptığı konuşmada "Bugün esas itibariyle buraya neyle geldik? TOGG'la geldik. Gazına basıyor ve ileri gidiyor. Bugün onun bir özetini, onun bir tercümesini TOGG'la ortaya koyduk. Bugün Finans Merkezi açılıyor İstanbul'da. İstanbul sadece Türkiye'nin en önemli şehri, ekonominin en önemli miğferi değil, aynı zamanda Azerbaycan'dan başlayıp Orta Asya'ya kadar Balkanlar'dan başlayıp, Ortadoğu'ya kadar, Afrika'ya kadar herkesin nefesini aldığı yerdir. Herkesin güçlü görmek istediği yerdir" dedi.

"TAYYİP ERDOĞAN 85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANIDIR"

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Kimsenin hayat tarzına müdahale edilmediğini söyleyen Soylu, "Kimsenin hayat nizamına, kimsenin yaşam tarzına bu ülkede müdahale edilmedi. Tam tersi Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılmışsa herkes istifade eder. Bu ülkede ben dindarım diyenler, rahatlıkla ben dindarım diyebildiler. Bu ülkede ben Alevi'yim diyenler, Tayyip Erdoğan'dan önce söyleyemiyorlardı. Özgürlük neymiş? Demokrasi neymiş? Türkiye'nin gelişmesi neymiş? Bunları hep beraber anlatmamız gerekir. Bu ülkede herkesin kendisini ifade ettiği bir Türkiye var. Bakın ayrı düşünmek, farklı düşünmek başkadır. Hakkını vermek başkadır. Bize oy vermeyebilirsiniz. Ama Tayyip Erdoğan'ın hakkını vermek durumundasınız. Tayyip Erdoğan'dan önce bu ülkede kimse 'ben Kürtüm' diyemiyordu. Kimse 'ben Aleviyim' diyemiyordu. 28 Şubat'tan sonra bu ülkede insanlar ben dindarım demekten korkuyorlardı. Türkiye böyle bir Türkiye'ydi. Bu milletin öz güvenini yerine getirdi. Buradan Beşiktaşlılara şunu söylememiz lazım. Bu devlet 85 milyonun devletidir. Recep Tayyip Erdoğan 85 milyonun Cumhurbaşkanıdır" diye konuştu.

"NEYMİŞ BİZE HESAP SORACAKLAR"

Süleyman Soylu "Neymiş gelecekler 15 Mayıs'ta bizi yargılayacaklar, bize hesap soracaklar. Elinizde var olanı ardınıza koymazsanız namertsiniz, namertsiniz, namertsiniz. Sizden korkan sizin gibi olur. Ve şunu açık açık söylemek istiyorum. Siz bu eski Türkiye'nin kalıntılarını süpürdünüz, attınız. Bunlar bizim hepimize yabancı geliyor. Bunlar yabancı işler. Eskidendi bunlar. Ama o eskiden olan işlere bugün sahip çıkmaya çalışanlar var. O eşiğe dönmeyeceğiz. Geleceğe bakacağız. Gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakacağız, hep birlikte bırakacağız. Hep birlikte bunu sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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Helalleşme konusunda önce Tayyip Erdoğan ile helalleşilmesi gerektiğini söyleyen Soylu, "Çık deki yalandan bir helalleşme numarası yapıyor. Senin Tayyip Erdoğan'la helalleşmen lazım. Yaptığın hakaretler, iftiralar ve toplum nezdinde Tayyip Erdoğan'a yaptığın haksızlıklar sebebiyle çıkıp eğer bu ülkede bir helalleşme yapmak istiyorsan yapacağın tek iş Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"İSTANBUL'DA UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLER 68'E DÜŞTÜ"

Uyuşturucu konusuna da değinen Soylu, "En önemli meselelerden bir tanesi İstanbul'da uyuşturucuya bağlı ölümler... 2016 yılında 299'du. Bugünkü sayı 68. Her gün aşağıya düşüyor. İstanbul'da trafik kazalarında ölen insanların sayısı beş yüz yirmi dörttü. Bugün toplam üç yüz doksan iki. Aşağıya düşüyoruz. Daha fazla aşağıya düşecek. Bütün bunları yıllık olarak söylüyorum. Bütün bunları sağlamaya çalışan bir tabloyu hep beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Nüfus artıyor, ölümler düşüyor. Nüfus artıyor, hırsızlıklar düşüyor. Nüfus artıyor. Asayiş olayları azalıyor. Asayiş olayları ve tüm olaylarla ilgili nüfus oranına göre İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'dan sonra beşinci sırada. İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline geliyor. Ve bu hala devam ediyor" diye konuştu.

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Süleyman Soylu AK Parti Beşiktaş İlçe binasındaki ziyaretinin ardından MHP Beşiktaş İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti.