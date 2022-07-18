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İçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

#Süleyman Soylu#Sefa Dönmez#Silahlı Saldırı
İçişleri Bakanı Soylunun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez (59), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dönmez ile F.U.'nun balıkçı damı meselesi nedeniyle mahkemelik olduğu öğrenilirken, zanlı olayda kullandığı silahla yakalandı.

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Olay, akşam saatlerinde Of ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında tartışma çıktı. F.U, balıkçı damı meselesinden dolayı mahkemelik olduğu Dönmez'i tabancayla yaraladı. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OF KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Of Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* 18.07.2022 günü 19.00 civarında Of ilçe merkezinde, maktul Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden bir husumetleri bulunan zanlı F.U., olay yerinde karşılaşmış, yaşanan sözlü tartışma sonrasında zanlı F.U., tabancayla beş el ateş ederek maktul Sefa Dönmez'in ağır yaralanmasına sebebiyet vermiş, yaralı Sefa Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

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* Zanlı F.U. olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir.

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#Süleyman Soylu#Sefa Dönmez#Silahlı Saldırı

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