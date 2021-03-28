İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bakan Soylu'nun dayısının vefat ettiğini bu sözlerle duyurdu:

''Değerli kardeşim İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun dayısı İsmail Reis beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.''

Değerli kardeşim İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun dayısı İsmail Reis beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) March 28, 2021

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