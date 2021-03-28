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Haber Giriş: 28.03.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü

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İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bakan Soylu'nun dayısının vefat ettiğini bu sözlerle duyurdu:
''Değerli kardeşim İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun dayısı İsmail Reis beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.'' 

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