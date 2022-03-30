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İçişleri Bakanı Soylu'dan tepki: Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu

#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu#Ankara
İçişleri Bakanı Soyludan tepki: Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, 'Türkiye’nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini "müstakbel başbakan" atayan Zafiyet Hanım da katılmış. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım.' eleştirisinde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Türkiye’nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismar kampanyasına, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini "müstakbel başbakan" atayan Zafiyet Hanım da katılmış!

Polisimize; Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına,küçük ortağınız HDP tarafından "beyaz toros" suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Akşener; anlıyorum ki, Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış!

Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan, çok kıymetli(!) devlet büyüğü;
Çok kıymetli kendi kendini atayan "müstakbel başbakan",
O kadar zayıf oynuyorsun ki;daha önce söyledim;
seni en iyi biz biliriz
Seni en iyi bildiğimizide en iyi sen bilirsin.

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Emniyet Teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken Kahraman Polisimiz ağzına hiç yakışmıyor...

Son üç yıldır TÜİK araştırmasında Kamu Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetinde 1. sıra Asayiş Hizmetleri.

Tüm araştırmalarda terör, ülkemiz sorunları arasında artık en alt sıralarda.
Türkiye’nin en güvenilir kurumları arasında polis en ön sıralarda.

Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu:
Türkiye’nin en güvenilir noktasına saldırmak.

Başaramayacaksın Zafiyet Hanım

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#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu#Ankara

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