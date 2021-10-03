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İçişleri Bakanı Soylu'dan Orgeneral Çardakcı'ya taziye ziyareti

#Süleyman Soylu#Ali Çardakcı#Jandarma
İçişleri Bakanı Soyludan Orgeneral Çardakcıya taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesi vefat eden Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı'ya taziye ziyaretinde bulundu.

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Soylu, Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki taziye evini ziyaret ederek, vefat eden Elife Çardakcı için Orgeneral Çardakcı ve aile fertlerine başsağlığı diledi.

Okunan dualara eşlik eden Soylu, mahalledeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Bakan Soylu'ya ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

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#Süleyman Soylu#Ali Çardakcı#Jandarma