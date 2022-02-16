Bakan Soylu: Gözünüzü dört açın, bir tane kök kenevir yaprağını bile kaçırmamalısınız

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İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Burada Allah nazardan korusun, memleketine sadakati olan bir kadroyla birlikteyiz. Terör örgütünü tarumar etmiş kutlu bir kadroyla birlikteyiz. Bir büyük mücadele azmini gerçekleştiren bir kadroyla birlikteyiz. Huzurunuzda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Teknolojinin en üstünü kullanan, bütün dünyaya terörle mücadeleyi gösteren kutlu bir kadroyla beraberiz. Sözlerimin başında her birinize yıllarca milletimizin bu terörle mücadele ne olacak diye dert edip düşündüğü meselede alınan yol için minnetlerimizi iletmek istiyoruz. Uğradığımız ihanetlerin bir kez daha tekrarlanmaması adına minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. En son darbe girişiminin ardından 6 yıl geçmemesine rağmen ortaya koyduğunuz güçlü irade için minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Allah razı olsun. Bunu milyonlarca vatan evladı söylemektedir. Size, ailelerinize teşekkür ediyoruz. Bu Türk devlet tarihinde Sahil Güvenliği'nden emniyete kadar, jandarmadan tüm bakanlık birimlerine kadar ortaya koyduğunuz bu anlayışın sürdürülebilir olduğunu gösterdiğiniz için.

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Bu salonda her değerlendirme toplantısında bir araya geldik. Sizler istişare ettiniz. Eksikliklerimiz, planlayıp başardıklarımız, planlayıp başaramadıklarımız... Hangi adımları atmamız gerektiğini değerlendirdiniz. Birlikte rahmet vardır. Biz gerek tecrübelerimiz, gerek bilgi, gerek sahada gördüklerimiz ışığı altında daha sonuca odaklı bir anlayışı gerçekleştirmek için bu toplantıyı yapıyoruz. Birbirimizin enerjisinden faydalanabilmek için bu toplantıları yapıyoruz.

Bütün düzenin bir disiplin ve hiyerarşi içinde devam etmesini sağlamak için bir aradayız. Milyonlarca insan üzerinizdeki üniformayı görse de görmese de Cenab-ı Allah'tan dua niyaz etmektedir. Değerlendirme toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

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Böyle programlarda BAE ziyareti gibi, hem ülkemize hem dünyaya bakışımızda farklılık oluşturuyor. Dünyayı Batı'dan ibaret gördük. Bizden iyi bahsedilirse iyi haber, kötü bahsedilirse dünya başımıza yıkılır sandık.

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Bangladeş'te, Azerbaycan'da, Afrika'da, Katar'da daha pek çok ülkede Türkiye rol model bir ülkedir, takip edilen bir ülkedir.

Batı'ya hayran hayran bakarak geleceğe ilerleyebilir miyiz? Afganistan'da uçak tekerlerinden düşen insanları unutabilirler mi? Oradaki yangının bize yansımaması düşünülemez. Türkiye'nin son 20 yılının ilk 10 yılı kendisine ait. Kendi altyapısını tahsis etti. Marmaray gibi, İstanbul Havalimanı gibi... Göç yönetimini sadece barınma merkezi bulma değil eğitimine kadar yapılandırması.

21. yüzyıl Türkiye'si geleceğini Azerbaycan'dan Libya'ya kadar uzanan. Altını çizerek söylüyorum, bu değişimi durdurmak da sorundur.

"BU COĞRAFYAYI KAOS COĞRAFYASINA DÖNDÜRMEK İSTEYENLER VAR"

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Geçen hafta İdlib'deydim, oradaki insanlara sordum nereden geldiniz diye, Halep'ten gelmişler... Üzülmesinler diye sormadım... Coğrafyamızdan bahsediyorum Amerika'dan bahsetmiyorum. Bu coğrafyayı kaos coğrafyasına döndürmek isteyenler var.

DEAŞ'la PKK'yla FETÖ'yle mücadele ederken bu mücadeleyi engelleyen Batı'yla, sapkın zihniyetle karşı karşıyayız. Batı'nın Doğu'nun üzerinde tepinmek istediği bir 21. yüzyılın ilk çeyreğindeyiz. Bunun karşısında duran, dünya beşten büyüktür diyen bir ülkeyiz. Bunun ayıbı bize ait değildir. Bunun ayıbı bu insanları sömüren, kendilerine medeni diyen, Mehmet Akif'in dediği gibi tek diş, kalmış canavarlarındır o ayıp.

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"YA TESLİM OLACAKLAR YA DA YOK OLACAKLAR"

Uyuşturucu, göç, aktüel güvenlik başlığıdır. Bu mücadelenin tam ortasındayız. Bu yıl ki bakanlık temamız, 2022 yılında bu yılı terörün tüm kırıntılarını temizleyeceksiniz, yılanı deliğinden çıkaracağız. Altını kaldırmadığımız taş bırakmayacağız. Artık süpürme zamanı. Ya teslim olacaklar, ya da yok olacaklar. Yemin etmeliyiz milletimize.

Cumhuriyet'in 2. asrına, 1. asrında bize bırakılan hiçbir ağırlığı bırakmamalıyız. Gelecek nesillere aydınlık ve büyük bir Türkiye bırakmalıyız.

"DAĞDAKİ TERÖRİST SAYISI 150'YE DÜŞTÜ"

Allah'a hamdolsun bu kadro dünyaya neleri başarabileceğini gösteren bir kadrodur. Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist bırakmamalıyız. Ya olacağız ya öleceğiz. Yegane parolamız budur. Biz çocuklarımızın okula giderken şenlik içinde sek sek oynayarak gitmesini istiyoruz. Biz üniversitelerden ilim yükselmesini istiyoruz. Biz kendimiz için bunu isterken Suriye'deki kardeşlerimiz için de Irak'taki kardeşlerimiz için de bunu istiyoruz. Türkiye üzerine yıkılan terör maliyetini Cumhuriyet'in ikinci yarısına taşıyamaz. Terör örgütüne katılım sayısı yıllık 5 bin 558'den 50'li sayılara kadar düştü. Dağdaki terörist sayısı 150 seviyelerine düştü.

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Ticaretin canlanması, eğitimin canlanması demek terörün bir daha canlanmaması demektir. 2022 yılında terörün bütün kırıntılarını temizlemek zorundayız. İkinci mücadele alanımız uyuşturucuyla mücadeledir. Gözünüzü dört açın, bir tane kök kenevir yaprağını bile kaçırmamalısınız. Bu terör örgütüne vurulan en büyük darbedir. Her bir kök kenevir teröre kaynaktır. Geçen yıl ki Narko-Terör operasyonunda 55 milyon kök keneviri imha ettik. Bunun terör örgütüne kaybı 17.9 milyar olarak hesaplanmaktadır.

"SINIRDAN SADECE KAÇAK GÖÇ GELMİYOR"

Kaçak göç işinde PKK da DEAŞ da aynıdır. Sınırdan sadece kaçak göç gelmiyor. Terör örgütünün mühimmatları da geliyor. Terör örgütleri mühimmat aktarımı yapıyor. Yol kontrollerini çok iyi yapmalıyız. Bu yıl kaçak göçle mücadelede farklı bir yıl olmasını istiyoruz. Bizim sınırlarımız devlet sınırı ama sosyolojik sınırımız çok daha geniştir. 2018 yılından itibaren 10 tane ATAK helikopteri aldık. İlk aldığımızda çocuk gibi şendik, sanki bir bayram gününe hazırlanıyorduk. İnşallah 2022 yılı sonu itibarıyla toplam ATAK helikopteri sayımız 17 olacak. Özgüven içerisinde bir Türkiye yürüyor, bu yoldan bizi döndüremezler. bugün toplam 46 SİHA'mız var. 144 üs bölgemiz oldu. Her taşın altına bakmak zorundayız. 15 Temmuz'un personel tahribatını giderdik. Jandarma sayısını 139 binden 193 bin seviyesine çıkardık. Jandarma teşkilatımız bir tarih yazmaktadır.

Yangınlarda birileri dedikodu yaparken, 16 helikopterimizi orada tek bir ağaç yanmasın diye bütün dünyaya parmak ısırtan bir yangın mücadelesi gerçekleştirdik. Bizim mesleğimizin en önemli yanlarından bir tanesi rehaveti kabul etmez. Sürekli kendinizi yenileyeceksiniz. Her sabah güneş doğduğunda kendinizi yenileyeceksiniz. Cumhuriyet'in 2. asrına jandarmanın imzasını atmasını istiyoruz.

Bu kadrodan beklentimiz yüksektir. Cenab-Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin.