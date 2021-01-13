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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'karda yürüyüş' fotoğrafları

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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'karda yürüyüş' fotoğrafları
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yılın ilk kar yağışının tadını, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile yürüyüş yaparak çıkardı.

Soylu'nun, sosyal medya hesabından "Ankara'da kar yağıyor, şükür" notuyla yaptığı paylaşımda, Ersoy ile Bakanlık bahçesinde yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafları yer aldı.

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