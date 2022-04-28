Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken mesaj: HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#HDP#Terörist
İçişleri Bakanı Soyludan dikkat çeken mesaj: HDPyi masanın altına saklayanlara duyurulur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta gerçekleştirilen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın katılmak istediğini ancak izin verilmediğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Eren Abluka-5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekili ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soyludan dikkat çeken mesaj: HDPyi masanın altına saklayanlara duyurulur

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#HDP#Terörist

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard