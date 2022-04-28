İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken mesaj: HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur

Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Eren Abluka-5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekili ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerini kullandı.
Eren Abluka 5’te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van’daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 28, 2022
HDPKK Mv. ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur.