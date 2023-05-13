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İçişleri Bakanı Soylu'dan çelik yelek açıklaması

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#Bakan Soylu#Çelik Yelek#İstanbul
İçişleri Bakanı Soyludan çelik yelek açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 12:14

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, "Dün Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, görünmesini sağlayarak çelik yelek giymiş. 11 yıldır bu ülkede seçim yapıyorsun, kılına zarar geldi mi? Burnuna sinek kondu mu" dedi.

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Soylu, Bakırköy'de özel halk otobüsçüleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Süleyman Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün çelik yelek giymelerine değindi.

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Soylu, "7 yıldır içişleri bakanlığı yapıyorum. Bütün terör örgütlerinin hedefindeyim. Amerika'nın hedefindeyim. Dün Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, görünmesini sağlayarak çelik yelek giymiş. 11 yıldır bu ülkede seçim yapıyorsun, kılına zarar geldi mi? Burnuna sinek kondu mu? Veyahut da bununla ilgili dönüp şöyle bir problemim şöyle bir sıkıntım var dediğin bize müracaat ettiğin hangi meselede Türkiye Cumhuriyeti bunun tedbirini almamış? Biz Güneydoğu'da çocuklarımız rahat okula gidemezken, şuan da çoluğu çocuğu, annesi, kızı herkesin rahat bir hayat yaşadığı, PKK'dan PYD'den kurtarıp huzura götürdüğü bir Türkiye'de Ankara'dan İstanbul'a yürümüşüsün, kilometrelerce yürümüşsün, ayağına en ufak bir sıkıntı gelmemiş. Bunu sağlayan güvenli bir Türkiye'yi, sanki bir şey varmış gibi, sanki bir tehlike varmış gibi oyunlara girebilmek. Türkiye Cumhuriyeti Devletini böyle aşağılamaya çalışabilmek, 'beni öldürecekler, beni şöyle yapacaklar, beni böyle yapacaklar' diye kendi üzerinden yeni bir istismarın içine girebilmek tiyatrodan başka bir şey değildir" dedi.

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#Bakan Soylu#Çelik Yelek#İstanbul

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