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AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 20:49,Son Güncelleme:/

İçişleri Bakanı Soylu: "Zorunlu yardım diye bir şey olamaz"

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İçişleri Bakanı Soylu: "Zorunlu yardım diye bir şey olamaz"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya, polislerden zorunlu yardım toplanması gibi bir durumun olmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından "Milli Dayanışma Kampanyası için Emniyet'te yardım tarifesi belirlendi" iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, "Polis zaten bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışıyor, her dönem fedakarlık yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Zorunlu yardım diye bir şey olamaz. Bir ilimizde kendi aralarında yardım duygusuyla yazıya döktükleri bir şey. Onun da doğru bir uygulama olmadığını söyledim zaten." ifadelerini kullandı.

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