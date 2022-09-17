Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Soylu ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliğine katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Soylu#Edirne#Yaya Geçidi
İçişleri Bakanı Soylu ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliğine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 20:33

Edirne'de Eski Cami kavşağındaki yaya geçidinde gerçekleştirilen ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliğine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çocuklara yaya geçidi hakkında bilgi verdi.

Haberin Devamı

Edirne'de bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Cami kavşağında gerçekleştirilen ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliğine katıldı. Soylu çocuklara yaya geçidinden geçerken nelere dikkat etmesi konusunda bilgilendirdi. Daha sonra çocuklarla birlikte yaya çizgisini kırmızıya boyadı. İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ Projesi Edirne'de de başarıyla uygulanıyor.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje çerçevesinde ışıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyanmış ve sürücülere “Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir” mesajı verilmişti. Trafik kurallarının içselleştirilmesi ve kurallara uyulması açısından oldukça önem taşıyan ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ Projesi hem yayalar hem de sürücüler açısından hayatı kolaylaştırıyor.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı: Akkuyu, TCMB rezervi, sosyal konut projesi...Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı: Akkuyu, TCMB rezervi, sosyal konut projesi...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süleyman Soylu#Edirne#Yaya Geçidi

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth