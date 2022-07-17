İçişleri Bakanı Soylu: Ya vatansız ölecekler ya hesap verecekler

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yılında Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı’nda düzenlenen anma törenine katıldı. Törene Soylu’nun yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Törende konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde darbecilere geçit verilmediğini belirterek, 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin önemli bir sınavdan geçtiğine dikkat çekti. Soylu, “Türkiye 15 Temmuz sonrasında büyük bir yenilenme ve arınma dönemine girmiştir. Bu devlet hiçbir noktada acziyet çekmemiştir, vatandaşına sunduğu hiçbir hizmette bir eksiklik veya tıkanma yaşamamıştır. Biz 15 Temmuz’a şaşkınlıkla değil, yeni güvenlik politikalarımızla cevap verdik. Sadece silahlı terörle değil, terörü besleyen tüm unsurlarla, demokrasi ve hukuku Truva Atı gibi kullanan bütün tezgâhlara karşı topyekûn bir mücadele ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

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‘SON FETÖ’CÜYE KADAR MÜCADELE’

Bakan Soylu, terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlara da değinerek konuşmasına şöyle devam etti: “Son FETÖ’cüyü adalet önüne çıkarana kadar mücadelemiz bitmeyecektir. Bugüne kadar 334 bin 378 gözaltı yaptık. 101 bin tutuklama, 104 bin de adli kontrol kararı verildi. Halen cezaevlerinde 18 bin 892 tutuklu bulunmaktadır. 23 bin 927 kişi de firaridir. İstedikleri kadar firar etsinler, bu işin sonu bellidir, ya vatansız ölecekler ya da Türk adaletinin karşısında hesap verecekler. 15 Temmuz’da şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu aziz millet, devletine güç vermiştir. Bizlere güç vermiştir.”