Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Trabzonlu hemÅŸehrileriyle sahurda buluÅŸtu

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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Trabzon Dernekler Federasyonu GenÃ§lik KollarÄ±'nÄ±n GaziosmanpaÅŸa'da dÃ¼zenlediÄŸi sahur programÄ±na katÄ±ldÄ±. Bakan Soylu ile birlikte programa GaziosmanpaÅŸa KaymakamÄ± Numan KatipoÄŸlu, GaziosmanpaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Tahsin Usta, Trabzon Dernekler Federasyonu BaÅŸkanÄ± Ä°smail ÅžatÄ±roÄŸlu ile Trabzonlular katÄ±ldÄ±. Sahur programÄ±nda konuÅŸan SÃ¼leyman Soylu'nun hedefinde ABD DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan DÄ±ÅŸ Politika raporu vardÄ±. Soylu, â€œOrada diyor ki TÃ¼rkiye FETÃ– ve PKK'ya haÅŸin davranÄ±yor. Onlar terÃ¶rist deÄŸil, onlar siyasi tutuklu diyor. Yani biz onlarÄ± siyaset sebebiyle tutuklu hale getirmiÅŸiz diyor. Yetmedi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± eleÅŸtiren bÃ¼yÃ¼k bir paragraf aÃ§Ä±yor. Biz PKK'ya ve FETÃ–'ye karÅŸÄ± ÅŸiddetle mukabele ediyormuÅŸuz" dedi.

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ABD tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda LGBT'ye yÃ¶nelik yazÄ±lanlara da deÄŸinen Soylu, â€œLGBT denilen sapkÄ±nlÄ±ÄŸa, bir vesile ile kafayÄ± yiyeceÄŸim. Amerika ÅŸÃ¶yle istiyor. DÃ¼nyanÄ±n her yerinde erkeklerle erkekler evlensin. KadÄ±nlar da kadÄ±nlarla evlensin. Ya siz evleneceksiniz, Lut kavmi gibi olacaksÄ±nÄ±z. Ben size ne diyeyim? Biz neymiÅŸ buna mÃ¼samaha gÃ¶stermiyormuÅŸuz. FETÃ–'ye mÃ¼samaha gÃ¶stermiyormuÅŸuz. PKK'ya mÃ¼samaha gÃ¶stermiyormuÅŸuz. LGBT'ye mÃ¼samaha gÃ¶stermiyormuÅŸuz. TÃ¼rkiye huzurlu bir hale gelmiÅŸ. Ve bu huzurlu hale gelmelerinden de bunlar rahatsÄ±zlanmÄ±ÅŸ. Sizin bizim hakkÄ±mÄ±zda rapor yazmanÄ±z deÄŸil, biz sizin hakkÄ±nÄ±zda rapor yazarsak esas yandÄ± gÃ¼lÃ¼m keten helva" diye konuÅŸtu.



"ABD, DÃœNYAYI UYUÅžTURUCUYLA KARÅžI KARÅžIYA BIRAKTI"

Soylu, â€œSen 15 Temmuz darbesinde, sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n uÃ§aÄŸÄ± havadayken onun nerede olduÄŸunu birilerine gÃ¶stermek iÃ§in yayÄ±nlar yapmadÄ±n mÄ±? YaptÄ±rmadÄ±n mÄ±? Sen Afganistan'da, iki binli yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Afganistan'Ä± iÅŸgal ettiÄŸinde 17 bin dekardan, Afganistan'daki uyuÅŸturucu, narkotik veya haÅŸhaÅŸ Ã¼retimini 300 bin dekarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±karÄ±p, Afganistan'dan bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yayÄ±lan eroinle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakmadÄ±n mÄ±? Bizim senin hakkÄ±nda hazÄ±rlayacaÄŸÄ±mÄ±z raporlar Meydan Larousse olur. Senin yazacaÄŸÄ±n rapor hiÃ§bir anlam ifade etmiyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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"MEMLEKETÄ°NÄ°ZLE BAÄžINIZI KOPARMAYIN"

KonuÅŸmasÄ±nda genÃ§lere seslenen Soylu, â€œMemleketinizle baÄŸÄ±nÄ±zÄ± koparmayÄ±n. Bazen hemÅŸehrilerimizle bir yerlerde karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorum. Yeni nesille anneleri, babalarÄ± hep beraber, iÅŸte nerelisin diyorum. Trabzonluyum diyor. Gittiniz mi memlekete? Yok bilmiyoruz. Sanki kurÅŸun vurmuÅŸ gibi oluyor bana. NasÄ±l bilmiyorsunuz? Neden gitmiyorsunuz? SÃ¶ylÃ¼yoruz, ediyoruz. Sonra sÃ¶z alana kadar bÄ±rakmÄ±yorum. Ä°nÅŸallah seneye gideceÄŸiz diyor. Gidip gÃ¶stermek lazÄ±m. Sizden sonraki nesillere de gidip gÃ¶stermek lazÄ±m. AsÄ±ldan ve nesilden ayrÄ±lmayacaksÄ±nÄ±z. Bu milletin ayakta durmasÄ±nÄ±n sebebi aslÄ±nÄ± ve neslini bilmesi ve onu unutmamasÄ±dÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

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Bakan Soylu'ya, programÄ±n sonunda annesiyle kendisinin yer aldÄ±ÄŸÄ± kara kalem Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± hediye edildi.

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