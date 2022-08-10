İçişleri Bakanı Soylu: Teröristler nefes bile alamıyor

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Bakan Soylu, özetle şunları söyledi:



BATI “MIŞ” GİBİ YAPIYOR: Göç meselesinde, ülkemizde 400 bin sığınmacı mülteci var. Her gün Afganistan ve Pakistan sınırını konuşuyoruz. Batı, meseleyi göç meselesi olarak görmüyor. Batı bunu sınır güvenliği olarak görüyor ve ‘mış’ gibi politika üretiyor. Meseleyi Yunanistan-Türkiye arasındaki sınırlara sıkıştıran bir dünya tablosuyla karşı karşıyayız.



KAFALARINI ÇIKARAMIYORLAR: Kandil gibi terörün merkezi olan ana üsleri ortadan kaldırarak Türkiye’ye yönelik güvenlik konusundaki açığı mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağız. İçeride ne yapacağız? Girilmeyen her yere girmeye çalışıyor. Nefes aldırmamaya çalışıyoruz. Kafalarını çıkaramıyorlar.