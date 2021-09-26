İçişleri Bakanı Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında gün verip uyardıProf. Dr. Orhan Şen canlı yayında gün verip uyardı! #Hava Durumu
Fenerbahçe dolandırıldı iddiası Transferin son taksidi kime ödendiFenerbahçe dolandırıldı iddiası! Transferin son taksidi kime ödendi?#Fenerbahçe
Steve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive SinclairSteve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive Sinclair#Clive Sinclair
Dünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulunduDünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulundu!#Koronavirüs
Canlı | Hatayda bir gol daha Skor...Canlı | Hatay'da bir gol daha! Skor...#Hatayspor
Bir yıl boyunca adım adım takip 20 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltıBir yıl boyunca adım adım takip! 20 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı#Ankara
Antalyada ilginç anlar... Dakikalarca erik dalı oynadılarAntalya'da ilginç anlar... Dakikalarca 'erik dalı' oynadılar#Antalya
NASAdan korkunç itiraf... Big Ben büyüklüğündeNASA'dan korkunç itiraf... Big Ben büyüklüğünde!#NASA
Putinden ilginç tatil... Orada bile yanından ayırmadıPutin'den ilginç tatil... Orada bile yanından ayırmadı!#Putin
Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibiSanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi#Meral Akşener
Çin bombayı bıraktı Çok sert düşüşÇin bombayı bıraktı! Çok sert düşüş#Altın Fiyatları
Bir anda soyunuverdi Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...'Bir anda soyunuverdi!' Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...#Ünlülerin Sırları
Doğum yapan kızına seslendi: Bu sabah hamile değildinDoğum yapan kızına seslendi: 'Bu sabah hamile değildin'#Gizli Hamilelik
‘Yargı’nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yeni dizilerini anlattı ‘Yargı’nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yeni dizilerini anlattı#Kaan Urgancıoğlu
Melisa burada mıymışMelisa burada mıymış!#Harun Tekin
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti

#Teknofest#İstanbul#Bakan Soylu
İçişleri Bakanı Soylu, TEKNOFESTi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Haberin Devamı

İSTANBUL (AA) - Soylu, İçişleri Bakanlığı standının önünde Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında bakanlığın misafiri olarak Ağrı, Şırnak, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'den festivale gelen öğrencilerle buluştu.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her noktasında TEKNOFEST'in ciddi bir cazibe oluşturmasının festival günlerini çok daha güçlü kıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Burayı görüp de Türkiye'nin geldiği noktayı hayranlıkla takip etmemek mümkün değil. Biz her yıl TEKNOFEST gelse de TEKNOFEST'te olsak diye bir çaba içerisindeyiz. Bitiyor, bir sonraki TEKNOFEST'in heyecanı başlıyor. İyi hazırlık yapmaya çalışıyoruz çünkü gençlerimize geldiğimiz en iyi noktayı göstermeyi ve onları bu konuyla daha etkin bir şekilde buluşturmayı düşünüyoruz. Şükür oluyor, seneye daha iyi olacak, ondan sonraki sene daha iyi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada bir müjdesi oldu; uluslararası bir hale geliyor. Bu da bizim gururumuz."

Bakan Soylu, bakanlığın standında Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'yla da fotoğraf çektirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teknofest#İstanbul#Bakan Soylu