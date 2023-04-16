İçişleri Bakanı Soylu Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti

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Bakan Süleyman Soylu, bugün Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti. Soylu, kendi kullandığı TOGG marka makam aracıyla kiliseye geldi. Soylu'yu İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri ve Patrik vekili, Metropolit Yusuf Çetin, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin ile Vakıf Başkan Yardımcısı Kenan Gürdal karşıladı. Süleyman Soylu ile birlikte eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın ve Ayaydın'ın kızı AK Parti İstanbul 2. Bölgeden milletvekili adayı Derya Ayaydın da ziyarete katıldı. Soylu ve beraberindekiler, kilisenin kültür salonunda ağırlanırken Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Süryani cemaati mensupları da ziyaret sırasında salonda bulundu.

"179 YIL SONRA SIFIRDAN YENİ KİLİSE YAPTIK"

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Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri Metropolit Yusuf Çetin Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların bu yıl yakın düşen bayramlarını kutladı. 37 senedir görevinin başında olduğunu belirten Çetin, ilk kez bir İçişleri Bakanının mutlu günlerinde kendilerini teşrif ettiklerini belirterek teşekkür etti. 85 yıl sonra Cumhuriyet tarihinde ilk kez siyasi iradenin, Cumhurbaşkanının inisiyatifiyle bir özel anaokulu açtıklarını belirten Çetin, "Biz diğer azınlık cemaatler gibi ilk orta ve liseyi de açabiliriz. İkincisi 179 yıl sonra İstanbul'da sıfırdan yeni bir kilise yaptık; o da sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle. Kendileri gelip bu kilisenin temelini atmıştı, bu Süryani tarihinde bir ilk. " dedi.

"BARIŞ İÇİNDE HAYATIN DEVAM ETTİĞİNİ DÜNYAYA ÖRNEK ŞEKİLDE GÖSTERİYORUZ"

İçişleri Bakanı Soylu ise cemaatin bayramını tebrik ederek "Önemli günlerden geçiyoruz. Bütün semavi dinlerin bayramları üst üste gelmiş oldu. Ama benim size farklı bir teşekkürüm daha var. Beraber yaşadığımız bu ülkede hep birlikte ne zaman zora düşsek hep sizi yanıbaşımızda görüyoruz. Deprem bölgesinde yine siz yine aynı asaleti, anlayışı, kardeşliği gösterdiniz. Minnettarız ve müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu konularda birçok adım atıldı. Geçmişte yok sayılan, görülmek istenmeyen ötelenen birçok mesele buradaki bütün dostlar biliyorlar ki buradaki zaman dilimi içerisinde istenilen gibi çözüme kavuşturuldu" dedi. Soylu, uzun zamandır yapılmayan vakıf azınlık seçimlerini de yaparak bitirdiklerini ifade ederek "Biz bu medeniyetin evlatlarıyız ve burada biz, hukukun nasıl geliştiği, nasıl elele verip burada huzur içerisinde, barış içerisinde bir hayatın devam ettiğini bütün dünyaya örnek bir şekilde gösteriyoruz" diye konuştu. Süleyman Soylu ve beraberindekiler cemaat temsilcileriyle anı fotoğrafı çektirdi. Daha sonra kullandığı TOGG marka araçla ayrıldı. (DHA)