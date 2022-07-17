İçişleri Bakanı Soylu, son 10 yılın bayram trafik bilançosunu açıkladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bayram boyunca Bolu’dan; Anadolu’ya 801 bin araç, İstanbul’a 760 bin araç geçti. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; Kaza %-29, ölümlü kaza %-55, can kaybı %-52, yaralı %-32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım."



