İçişleri Bakanı Soylu, son 10 yılın bayram trafik bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bayram boyunca Bolu’dan; Anadolu’ya 801 bin araç, İstanbul’a 760 bin araç geçti. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; Kaza %-29, ölümlü kaza %-55, can kaybı %-52, yaralı %-32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım."
Bayram boyunca Bolu’dan;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 17, 2022
Anadolu’ya 801 BİN ARAÇ,
İstanbul’a 760 BİN ARAÇ geçti
Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla;
Kaza %-𝟮𝟵
Ölümlü kaza %-𝟱𝟱
Can kaybı %-𝟱𝟮
Yaralı %-𝟯𝟮
𝗔𝗭𝗔𝗟𝗗𝗜
🚨🚦🚘
Bayram tatilinin son gününde de
LÜTFEN
TRAFİK KURALLARINA
𝗨𝗬𝗔𝗟𝗜pic.twitter.com/y3YTUQ4Nd9