Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Soylu, son 10 yılın bayram trafik bilançosunu açıkladı

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Bayram Tatili
İçişleri Bakanı Soylu, son 10 yılın bayram trafik bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; Kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı." dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bayram boyunca Bolu’dan; Anadolu’ya 801 bin araç, İstanbul’a 760 bin araç geçti. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; Kaza %-29, ölümlü kaza %-55, can kaybı %-52, yaralı %-32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Bayram Tatili

BAKMADAN GEÇME!

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts

BAKMADAN GEÇME!

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts