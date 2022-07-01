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İçişleri Bakanı Soylu: Söke söke alırız

#Süleyman Soylu#Diyarbakır Anneleri#İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanı Soylu: Söke söke alırız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri'nden iki ailenin daha çocuklarına kavuştuğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı, "Evlat nöbetinde kavuşan aile sayısı 37’ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53’e yükseldi" açıklamasını yaptı.

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Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “SÖKE SÖKE ALIRIZ. Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden SÖKE SÖKE ALDILAR. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK” ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ÇOCUĞUNA KAVUŞAN AİLE SAYISI 37’YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır’da HDP il binası önünde nöbet tutan Diyarbakır Anneleri’den 2’sinin daha çocuklarına kavuştuğu belirtildi. Yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.’nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyor. M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl binası önünde bekleyişine devam ediyor. Böylelikle Evlat Nöbetinde kavuşan aile sayısı 37’ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53’e yükseldi" ifadeleri kaydedildi.

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#Süleyman Soylu#Diyarbakır Anneleri#İçişleri Bakanlığı

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