İçişleri Bakanı Soylu paylaştı! HDP binasında skandal görüntüler…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da HDP’nin Esenyurt ilçe teşkilatı binasına yapılan baskında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu mesajında ‘Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez’ ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki sosyal medya hesabından dün gece gerçekleştirilen Esenyurt HDP ilçe binasındaki operasyona ilişkin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu görüntüleri paylaştı. Soylu paylaşımına ilişkin "23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.
23 Ocak 2021— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 24, 2021
Gece 23.30
Esenyurt HDP binası
Demokrasinin istismarı her daim mümkündür..
AİHM kararları, Venedik kriterleri vs..
Batı istismara müsaade etmiyor,
Ancak bizden istiyor.
Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez... pic.twitter.com/2DukbLyHSI
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